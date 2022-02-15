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Путин отказался от синхронного перевода на переговорах с Шольцем

Политика
Путин отказался от синхронного перевода на переговорах с Шольцем
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 февраля. Президент России Владимир Путин решил слушать канцлера ФРГ Олафа Шольца, не прибегая к помощи синхронного перевода.

Встреча лидеров на данный момент проходит в Кремле. В ходе общения Путин снял наушник аппаратуры, в котором шел синхронный перевод того, что говорил Шольц. Таким образом российский лидер блеснул знанием немецкого языка. В ходе своей речи Путин заявил, что рад познакомиться с Шольцем и принять его в Москве.

«Безусловно, значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись в связи с событиями вокруг Украины», — сказал глава государства.

Путин отказался от синхронного перевода на переговорах с Шольцем
ПолитРоссия / wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

В свою очередь Шольц признал, что история между Германией и Россией для него является чем-то особенным. Он отметил, что Москва и Берлин должны поддерживать отношения, особенно в непростые времена вокруг европейской безопасности.

«И я рад, что сейчас это стало возможным. И важно, чтобы отношения между государствами разрешались путем диалога», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Ранее стало известно, что Шольц отказался сдавать российский тест на коронавирус. После приземления самолета в России немецкий политик сделал тест от врача из немецкого посольства.

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