Российским банкам придется выкупать у клиентов навязанные финансовые продукты

Москва, 15 февраля. Центробанк РФ планирует в июле 2022 года ввести новые правила, согласно которым банкам придется выкупать у клиентов навязанные им дополнительные услуги, сообщает РБК.

Регулятор сможет выдавать банкам и другим финансовым организациям предписания о возвращении денег клиентам за навязанные им услуги.

«Наше новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем — например, что и как должен рассказывать банк, который выступает агентом по продаже страхового продукта. Требования будут одинаковые ко всем — и к банку, и к страховщику. Появляются формальные обязательства финансовых компаний продавать честно, причем в регулировании есть одна принципиальная новелла — то, что продавец говорит устно, не может по сути отличаться от зафиксированного на бумаге», — пояснил руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

Нечестные продавцы услуг, пойманные на обмане клиентов, будут наказываться. Чтобы банки смогли перестроиться на работу по новым условиям, обновленные правила начнут действовать со второй половины 2022 года.

Клиенты смогут в течение 14 дней отказаться от навязанных банками услуг, обратившись туда с соответствующими заявлениями. Если услуга была не оказана, деньги следует вернуть в полном объеме. Если клиент успел в какой-то степени воспользоваться навязанной услугой, деньги будут возвращены за вычетом расходов.

Российские банки подняли стоимость потребительских и ипотечных кредитов. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.