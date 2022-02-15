Глава Крыма Аксенов счел необходимым признание ЛДНР со стороны России

Симферополь, 15 февраля. России нужно признать Луганскую и Донецкую республики, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

Недавно Госдума приняла проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину. Документ предполагает признание Россией ЛНР и ДНР. Его незамедлительно направят главе государства.

Сергей Аксенов указал на необходимость этого шага. Он напомнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках живут люди, которые считают РФ своей родиной.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о мнении Киева по поводу признания ЛДНР. По словам дипломата, страна расценит смену позиции России как выход из Минских соглашений.