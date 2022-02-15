ЕК затруднилась назвать окончательный срок расследования причин газового кризиса

Брюссель, 15 февраля. Определить срок окончания расследования причин газового кризиса в Европе очень сложно. Оно может продлиться и два, и три года. Об этом в интервью «Известиям» заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).

В ведомстве уже отмечали, что для завершения расследования антиконкурентных действий, согласно закону, не существует крайнего срока. Он определяется несколькими факторами. В частности, на длительность процедуры влияет сложность дела, степень сотрудничества компаний с ЕК и осуществление прав на защиту.

«Расследования, конечно, не могут длиться вечно, но антимонопольные дела, как правило, длятся довольно долго, я бы сказал — в среднем два-три года. Но, как уже было сказано, это варьируется от случая к случаю», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Ранее стало известно, что европейское правительство ожидает стабилизации котировок голубого топлива. Это отражается в зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.