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ЕК затруднилась назвать окончательный срок расследования причин газового кризиса

Экономика
ЕК затруднилась назвать окончательный срок расследования причин газового кризиса
wikipedia.org  /  pixabay free images / pixabay.com/photos/eu-european-commission-brussels-1232430

Брюссель, 15 февраля. Определить срок окончания расследования причин газового кризиса в Европе очень сложно. Оно может продлиться и два, и три года. Об этом в интервью «Известиям» заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).

В ведомстве уже отмечали, что для завершения расследования антиконкурентных действий, согласно закону, не существует крайнего срока. Он определяется несколькими факторами. В частности, на длительность процедуры влияет сложность дела, степень сотрудничества компаний с ЕК и осуществление прав на защиту.

«Расследования, конечно, не могут длиться вечно, но антимонопольные дела, как правило, длятся довольно долго, я бы сказал — в среднем два-три года. Но, как уже было сказано, это варьируется от случая к случаю», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Ранее стало известно, что европейское правительство ожидает стабилизации котировок голубого топлива. Это отражается в зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

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расследование еврокомиссия антимонопольное дело
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