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Финчер раскритиковал альтернативную версию «Бойцовского клуба» в Китае

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 14:38
Общество
Финчер раскритиковал альтернативную версию «Бойцовского клуба» в Китае
wikipedia.org  /  Raffi Asdourian / CC BY 2.0

Лондон, 15 февраля. Американский режиссер Дэвид Финчер прокомментировал измененную концовку фильма «Бойцовский клуб», который стал доступен для китайских зрителей. Он раскритиковал это решение и выразил недоумение относительно покупки прав на ленту.

Китайский стриминговый сервис Tencent Video выпустил «Бойцовский клуб» Финчера, в котором финальный эпизод заменили — убрали убийства и взрывы. Картина завершается титрами: указано, что теракт удалось предотвратить, а Тайлера Дердена отправили в психбольницу. Впрочем, потом фильму с альтернативной концовкой вернули практически первозданный вид, убрав только сцену секса героя.

Американский кинематографист высказал свое недовольство относительно финала. Финчер в разговоре с Empire недоумевал по поводу покупки прав на ленту.

«Никто не сказал: «Если нам не нравится концовка, можем ли мы ее изменить?» Если вам не нравится эта история, зачем вам лицензировать эту ленту? Это же бессмыслица, они будто сказали, что хотят под моим названием получить другой фильм. Да ему уже 20 лет! И у него никогда не было репутации суперприятного кино», — высказался кинематографист.

Несмотря на недовольство, Финчер признал, что те, кто цензурировал ленту, прекрасно знакомы с книгой Чака Паланика, поскольку представили почти точную адаптацию романа.

К слову, автор «Бойцовского клуба» отметил, что китайская версия фильма близка к оригинальной сцене в книге. По его словам, китайские кинематографисты приблизили ленту к роману.

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