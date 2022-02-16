Не фондом единым: что помешает нацвалюте РФ достигнуть курса в 68 рублей за доллар

Согласно прогнозам аналитиков SberCIB, рост объема ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году будет выше 10%. А это шанс для серьезного укрепления рубля. Однако, как показала практика, от роста объема ФНБ зависит далеко не все. Поэтому нацвалюта вряд ли достигнет курса в 68 рублей за доллар, заметила в беседе с ФАН финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

По ее словам, в отчете Сбербанка указывается, что фактором укрепления рубля станет рост объема Фонда национального благосостояния. Но судя по итогам последних двух лет, это не сильно отразилось на укреплении рубля.

«Надо отметить, что ФНБ стремительно растет в последние два года. Если в 2019 году объем средств в фонде составлял 58 млрд долларов, то в 2020 году ФНБ уже был в размере 125 млрд долларов, в 2021 году – 183 млрд долларов. На сегодня объем фонда в долларах составляет 174 млрд. При этом курс рубля вырос значительно – с 64,6 рубля за доллар в 2019 году до 73,66 рубля за доллар по итогам 2021 года. В настоящее время средний курс доллара, с учетом роста и снижения курсов валют за полтора месяца 2022 года, составляет 76,33 рубля», — рассказала Самойлова.

Из личного архива Светланы Самойловой /

Факты показывают — не только размер ФНБ определяет динамику курса рубля, подчеркнула финансист. Не меньшее влияние оказывают внутренняя политика Центробанка, нефтяные котировки, а также геополитические аспекты. Участникам рынка уже очевидно, что при снижении противостояния между США и Россией относительно гипотетического «вторжения» на Украину и при отсутствии новых санкций со стороны Белого дома рубль может укрепиться, но уж точно не до 68 рублей за доллар. Самойлова объяснила почему.

«Вряд ли это будет уровень ниже 70 рублей за доллар, поскольку такой крепкий рубль снизит экспортные возможности отечественных компаний. Ведь их продукция станет дорожать на внешних рынках, соответственно, снизится спрос и сократятся поступления в бюджет. Грубо говоря — крепкий рубль не выгоден государству», — подчеркнула она.

Тем временем Центробанк РФ и игроки рынка уже начали тестирование платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы. Два банка из пилотной группы, уже подключенной к платформе, успешно совершили перевод цифровых рублей между клиентами в банковских мобильных приложениях.

