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Гендиректор Engie Макгрегор отметила значимость «Северного потока — 2» для энергосектора ЕС

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 14:33
Экономика
Гендиректор Engie Макгрегор отметила значимость «Северного потока — 2» для энергосектора ЕС
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Москва, 15 февраля. Проект «Северный поток — 2» важен для разрешения ситуации с поставками газа на рынок ЕС. Об этом заявила глава французской энергокомпании Engie Катрин Макгрегор.

Импорт российского сырья важен не только для работы Engie, но и для всего энергосектора ЕС. Потому приостановка поставок газа из РФ в случае возможной эскалации на Украине приведет к серьезным последствиям для Евросоюза, указала Макгрегор.

Гендиректор Engie в процессе телеконференции с инвесторами также отметила роль «Газпрома» как надежного партнера, который десятилетиями выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам голубого топлива.

Попытки США воспрепятствовать реализации проекта «СП-2» являются неуважением демократического суверенитета Германии. Об этом заявил депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

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европа северный поток - 2 российский газ
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