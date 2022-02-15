Гендиректор Engie Макгрегор отметила значимость «Северного потока — 2» для энергосектора ЕС

Москва, 15 февраля. Проект «Северный поток — 2» важен для разрешения ситуации с поставками газа на рынок ЕС. Об этом заявила глава французской энергокомпании Engie Катрин Макгрегор.

Импорт российского сырья важен не только для работы Engie, но и для всего энергосектора ЕС. Потому приостановка поставок газа из РФ в случае возможной эскалации на Украине приведет к серьезным последствиям для Евросоюза, указала Макгрегор.

Гендиректор Engie в процессе телеконференции с инвесторами также отметила роль «Газпрома» как надежного партнера, который десятилетиями выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам голубого топлива.

Попытки США воспрепятствовать реализации проекта «СП-2» являются неуважением демократического суверенитета Германии. Об этом заявил депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.