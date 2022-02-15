Костин: «Исторических перспектив у современной Украины в ее текущем виде нет»

Минобороны России сообщило, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Более того — подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт. Теоретически эта новость должна сбить накал западной истерии вокруг «подготовки вторжения на Украину». Практически — вряд ли. Почему? Потому что Запад от устроенной им же истерии получает немало как политических, так и экономических бонусов.

То, что делается это за счет дестабилизации Украины, западных «партнеров» Киева ничуть не волнует. В силу этого и иных причин Незалежная продолжает все глубже погружаться в бездну кризиса украинской государственности.

Украина интересна Западу как ресурсная база

Прокомментировать украинские реалии ФАН попросил заместителя генерального директора Института национальной стратегии Александра Костина.

— Александр Николаевич, многие аналитики сейчас классифицируют происходящее на Украине как «кризис украинской государственности». Согласны ли Вы с такой классификацией?

— Да, на Украине сейчас, безусловно, наблюдается кризис государственности. Он носит системный характер. Преодолеть данный кризис и при этом не утратить свою государственность Украина может только сменив политический режим и государственный строй.

— В чем на Незалежной проявляется кризис государственности?

— Если кратко, то в том тупике, в который Украину завели деструктивная мифология Майдана (читай: «госпереворота») и гражданская война на юго-востоке страны.

intalent.pro / InTalent

— А если более развернуто?

— Современная политическая онтология расколола Украину на множество частей. Текущие центростремительные процессы продолжают ускорять атомизацию украинского общества. Если мы посмотрим на Украину внимательно, то увидим, что навязываемые Киевом ценности в стране поддерживает только радикальное меньшинство, составляющее статистическую погрешность в масштабе всей страны. Сейчас Украина дошла до того, что ее население фактически ничего не объединяет — ни праздники, ни история, ни ценности, ни будущее.

— Но у страны сохраняется общая экономика.

— Точнее — общий экономический кризис. Каждый регион Украины де-факто живет своей собственной экономической жизнью. В стране нарастает социальная депрессия, вызванная прогрессирующей бедностью и отсутствием перспектив. Это усиливает депопуляцию, массовую трудовую миграцию населения. Фоном этому выступает оторванная от действительности риторика президента страны Владимира Зеленского, который старается «оседлать» идеологию Майдана и при этом игнорировать социально–экономические проблемы.

Федеральное агентство новостей /

— Постулат «Украина стремится вступить в НАТО и ЕС» по-прежнему актуален?

— Современный внешнеполитический курс Украины закончился крахом. США и Европа отказали Украине даже в самой перспективе интеграции с ЕС и НАТО, не говоря уж о членстве в этих международных институтах. Более того, наблюдаемая сейчас эвакуация с украинской территории посольств западных государств показывает, что Украина для коллективного Запада — не союзник, и даже не вассал, а просто территория, подходящая для извлечения из нее прибылей. Провоцирование Западом вокруг Украины военной истерии подрывает украинскую экономику, что полностью соответствует интересам западного капитала. Чем Украина слабее, тем проще западным бизнес-структурам устанавливать контроль над стремительно дешевеющими украинскими активами.

— Чтобы «выжав» из них все, что возможно, позже от этих активов избавиться?

— Разумеется. Повторюсь — Украина интересна Западу как ресурсная база и, конечно, как поле конфронтации с Россией. Но не как член атлантического и европейского пространства.

Между западным «молотом» и российской «наковальней»

— Постмайданное руководство Незалежной вторило тиражируемым Вашингтоном и Лондоном тезисам о «подготовке РФ агрессии против Украины» примерно до конца января 2022 года, а затем этот энтузиазм у команды Зеленского как отрезало. Потому что внезапно выяснилось, что в связи с нервной обстановкой в государстве, на Украине значительно усилился отток капиталов за рубеж, потенциальные инвесторы начали в панике шарахаться от Незалежной, украинские суверенные еврооблигации подешевели сразу на 8%, а гривна за январь просела с 27,2 за доллар до 28,3. Экономика Незалежной, и без того дышащая на ладан, откровенно начала трещать по швам и разваливаться. Тут Зеленский стремительно переобулся в прыжке и принялся утверждать, что все слухи о грядущем российском вторжении — это провокации. Какова логика такого поведения украинского президента? Он старается спасти экономику Украины?

— Искать логику в поведении Зеленского бессмысленно. И тем более — подозревать его в заботе об экономике Украины. Главная цель Владимира Александровича — это удержание власти. Сейчас Зеленский находится в положении «разъезжающегося шпагата». С одной стороны Запад оказывает на президента Украины сильнейшее давление, чтобы вынудить того устроить крупную военную провокацию против Донбасса или Крыма, дабы втянуть Москву в прямое военное противостояние с Киевом. С другой стороны, Владимир Александрович прекрасно осознает, что военный конфликт Киева и Москвы станет началом конца его власти на Украине. Поэтому Зеленский по своей давней привычке стремится «пропетлять» между западным «молотом» и российской «наковальней», чтобы получить больше времени на поиск какого-нибудь окна возможностей, позволяющего украинскому президенту сохранить свой status quo без критических потерь.

— Могут текущие обстоятельства подтолкнуть Зеленского к конструктивным действиям по мирному урегулированию конфликта в Донбассе?

— Думать, что Зеленский может стать поборником идеи мира в Донбассе, было бы слишком наивно. Зеленский понимает, что мирный процесс разрушит его политическую платформу, основанную на радикальном мифе Майдана. Поэтому и в вопросе мирного прекращения конфликта в Донбассе Владимир Александрович станет в меру своих сил действовать по ранее отработанной методике. То есть врать Москве и Западу о своих благих намерениях, на деле лишь имитируя заинтересованность в примирении с юго-востоком.

— В последнее время на фоне раздуваемой Западом истерии вокруг «неизбежной агрессии России» из Незалежной начался не только исход капиталов и инвесторов, но и массовый отлет за границу украинских олигархов, включая таких «титанов», как Ахметов и Пинчук. В чем причины бегства украинского олигархата на Запад?

— Украинские олигархи едут туда, где их капиталы. Все их финансовые средства и компании сосредоточены в офшорах, которые находятся в британской юрисдикции. Туда-то ради спасения своих активов украинские олигархи в условиях политической нестабильности и эвакуируются.

Федеральное агентство новостей /

Будущее в виде «бочки пороха с тлеющим фитилем»

— Каковы у Украины в ее текущем состоянии «виды на будущее»? Речь о перспективах украинского государства.

— В текущем виде у Украины имеется ровно одна перспектива: в режиме пылесоса быть опустошенной западным капиталом. Остатки украинского государства Вашингтон и Лондон постараются превратить в «бочку пороха с тлеющим фитилем», которой в подходящий момент можно будет «взорвать» Европу и Россию.

— Иными словами…

— Иными словами, исторических перспектив у современной Украины в ее текущем виде нет.