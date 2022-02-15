Госдума приняла во втором чтении закон об ужесточении ответственности для педофилов

Москва, 15 февраля. Государственная дума приняла в основном чтении законопроект о наказании до двух лет колонии за укрывательство особо тяжких преступлений против детей до 14 лет. Документ предполагает изменения в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ, передает РИА Новости.

«Еще одно изменение, предлагаемое законопроектом, — повышенная уголовная ответственность за сексуальные преступления в отношении детей, совершенные с использованием СМИ и интернета, в том числе для педофилов-рецидивистов. Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет», — говорится в сообщении ГД.

Ранее президент России Владимир Путин принял закон об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов. Высшая мера наказания — пожизненное заключение — будет грозить тем, кто совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении двух и более детей.