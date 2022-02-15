Чили стала первой запретившей использование одноразового пластика страной в Латинской Америке

Новый закон, принятый в Чили, запрещает использовать одноразовый пластик для производства упаковки. Инициатива направлена на борьбу с вредом для окружающей среды.

Теперь предприятия страны вынуждены производить и использовать только многоразовую или компостируемую упаковку. Малый и средний бизнес восприняли инициативу позитивно. Многие рестораны и кафе, в том числе работающие на вынос, уже перешли на новые стандарты. Теперь любая посуда будет переработана вторично, использована многократно или попросту «растворится» в природе без ущерба для экологии.

«Очень хорошо, что этот закон был принят, потому что это шаг вперед. Шаг, способный помочь планете Земля, нашему дому. Мы не должны использовать что-то один раз и выбрасывать, как делали это на протяжении 200 лет или больше, а то и тысячи лет, если говорить не о пластике, а о чем-то еще. Поэтому, я думаю, что очень хорошо, что мы продвигаемся вперед в этой области, пробуя новые технологии и возвращаясь к тому сырью, что использовали раньше, а именно к целлюлозе, культурам конопли, из которых можно создавать перерабатываемую и биоразлагаемую упаковку», — рассуждает сельскохозяйственный техник Хайме Агилар.

Стоимость разрешенной упаковки будет немного выше, но в вопросе заботы о безопасности окружающей среды жители и предприниматели из Чили едины, а потому готовы к этому. С помощью нового законопроекта правительство страны намерено сократить производство пластика более, чем на 23 000 тонны в год.