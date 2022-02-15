Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 15:37
15:35
Технологии
Президентская инициатива развития зеленой энергетики активно осуществляется в Ставропольском крае
15:33
Шоу-бизнес
Соседов резко высказался о скандале вокруг конкурсантки на Евровидение от Украины
15:29
Весь мир
Марокко после газового разрыва с Алжиром приступило к поиску поставщиков из Испании
15:28
Происшествия
Замдекана факультета права ВШЭ Ларичева задержали по делу о растрате
15:25
Экономика
Сбербанк планирует пересмотреть процентные ставки по кредитам и депозитам
15:21
Армия
Аналитик Матвийчук предостерег ВСУ от использования «просроченных» ПЗРК Stinger
15:21
Общество
Начал набирать популярность в Сети ролик с хомяком-провидцем
15:20
Происшествия
«Выпила и пошла в воду»: обвиняемая в гибели Конкиной считает алкоголь причиной трагедии
15:19
Политика
Лавров придумал шутку о польском журналисте после вопроса о «вторжении» России
15:16
Общество
Ветхие трубы прорвало в историческом доме на улице Блохина в Петербурге
Все новости

Норвежец Свендсен призвал российских болельщиков позаботиться о Латыпове

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 14:28
Олимпийские игры 2022
Норвежец Свендсен призвал российских болельщиков позаботиться о Латыпове
Global Look Press  /  Joel Marklund/Keystone Press Agency

Осло, 15 февраля. Завершивший профессиональную карьеру Эмиль Хегле Свендсен поддержал российского биатлониста Эдуарда Латыпова после эстафеты на пекинских Играх-2022.

Норвежец призвал российских болельщиков поддержать соотечественника, поскольку любой спортсмен может оказаться в подобной истории.

«Все мои мысли и переживания сейчас связаны с Эдуардом Латыповым, я был в такой же ситуации в 2014 году. Позаботьтесь о нем, россияне», — написал Свендсен в своем Twitter-аккаунте.

Во вторник российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на Играх-2022. Латыпов бежал последний этап, он лидировал с преимуществом более 40 секунд перед финальным огневым рубежом, но не справился со стрельбой и был вынужден уйти на два штрафных круга. Такая же ситуация произошла со Свендсеном на сочинских Играх-2014.

Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, также норвежец многократно побеждал на чемпионатах мира.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Норвежец Свендсен призвал российских болельщиков позаботиться о Латыпове
Эдуард Латыпов биатлон ои-2022 Эмиль Хегле Свендсен
Комментировать