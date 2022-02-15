Норвежец Свендсен призвал российских болельщиков позаботиться о Латыпове

Осло, 15 февраля. Завершивший профессиональную карьеру Эмиль Хегле Свендсен поддержал российского биатлониста Эдуарда Латыпова после эстафеты на пекинских Играх-2022.

Норвежец призвал российских болельщиков поддержать соотечественника, поскольку любой спортсмен может оказаться в подобной истории.

«Все мои мысли и переживания сейчас связаны с Эдуардом Латыповым, я был в такой же ситуации в 2014 году. Позаботьтесь о нем, россияне», — написал Свендсен в своем Twitter-аккаунте.

Во вторник российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на Играх-2022. Латыпов бежал последний этап, он лидировал с преимуществом более 40 секунд перед финальным огневым рубежом, но не справился со стрельбой и был вынужден уйти на два штрафных круга. Такая же ситуация произошла со Свендсеном на сочинских Играх-2014.

Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, также норвежец многократно побеждал на чемпионатах мира.