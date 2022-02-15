Картаполов: ВМФ РФ мог пустить на дно американскую подлодку Virginia у острова Уруп

Москва, 15 февраля. Американская подлодка класса Virginia могла отправиться на дно, если бы не прекратила провокацию в российских территориальных водах, считает бывший заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Подводная лодка ВМС США ранее была обнаружена вблизи острова Уруп, входящего в состав Курильского архипелага. Военнослужащим ВМФ РФ удалось оперативно вынудить экипаж иностранной субмарины прекратить провокацию и ретироваться. Генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отметил, что этот регион является стратегически важным для ВС РФ, ввиду чего подлодка была бы пущена на дно, если бы моряки ВМС Соединенных Штатов проигнорировали предупреждения российской стороны.

«Если бы она (подлодка ВМС США. — Прим. ред.) не изменила курс и не начала на максимальной скорости и практически на максимальной глубине уходить в открытое море, а продолжила бы либо двигаться вглубь наших территориальных вод, либо каким-то образом противодействовать нашим действиям, то вполне могли (применить оружие. — Прим. ред.)», — буквально на пальцах объяснил экс-замминистра обороны России.

Ранее публицист Алексей Анпилогов объяснил, в чем заключалась миссия американской подлодки у острова Уруп. Кроме того, этот инцидент стал предметом обсуждения в ходе встречи главы Минобороны России Сергея Шойгу и президента РФ Владимира Путина, сообщает телеканал «360».