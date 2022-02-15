США приостановили импорт авокадо из Мексики после угроз

Вашингтон, 15 февраля. Власти США приостановили импорт авокадо из Мексики на неопределенный срок, чтобы обеспечить безопасность американских инспекторов, которые подверглись угрозам картелей в штате Мичоакан. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства США.

Приостановление инспекции экспортных товаров с 11 февраля отражает еще один источник напряженности в отношениях между Вашингтоном и Мехико.

An ad for avocados from Mexico aired during the #SuperBowl on the same weekend Mexico acknowledged that the U.S. government has suspended all imports after a U.S. plant safety inspector in Mexico received a threat. Read more from @AP.. https://t.co/63L3Ea9cHA — The Associated Press (@AP) February 14, 2022

Все урожаи авокадо, направляемые в США, должны пройти проверку безопасности. Однако американское правительство приостановило работу «из-за инцидента в сфере безопасности (словесной угрозы) в отношении сотрудников». Решение останется в силе «до тех пор, пока это будет необходимо», чтобы гарантировать принятие мер со стороны Мексики.

Причины и обстоятельства инцидента не были разъяснены, однако штат Мичоакан, откуда экспортируется авокадо в США, давно имеет проблемы с безопасностью из-за деятельности наркокартелей.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что его правительство рассматривает причины решения американской администрации. Он добавил, что действия Вашингтона могут быть обусловлены политическими мотивами некоторых групп. Глава государства подчеркнул, что «за всеми мерами есть экономические, торговые мотивы. Или же это политический маневр».

Администрация Байдена недавно подала ряд жалоб на обеспечение соблюдения трудовых прав и экологических норм мексиканским правительством в рамках обновленного соглашения НАФТА. Американские власти также выразили беспокойство по поводу государственного управления в сфере телекоммуникаций и энергетики.