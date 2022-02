США приостановили импорт авокадо из Мексики после угроз

Вашингтон, 15 февраля. Власти США приостановили импорт авокадо из Мексики на неопределенный срок, чтобы обеспечить безопасность американских инспекторов, которые подверглись угрозам картелей в штате Мичоакан. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства США.

Приостановление инспекции экспортных товаров с 11 февраля отражает еще один источник напряженности в отношениях между Вашингтоном и Мехико.

An ad for avocados from Mexico aired during the #SuperBowl on the same weekend Mexico acknowledged that the U.S. government has suspended all imports after a U.S. plant safety inspector in Mexico received a threat. Read more from @AP.. https://t.co/63L3Ea9cHA