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Захарова призвала власти Британии извиниться за фейки о «вторжении» России на Украину

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 15:19
Политика
Захарова призвала власти Британии извиниться за фейки о «вторжении» России на Украину
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 15 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла британского министра иностранных дел Лиз Трасс за слова о «войсках России» на границе с Украиной.

Ранее Трасс заявила, что Великобритания поверит в отсутствие планов у России по вторжению на Украину, после того как Москва отведет все войска от границ.

Захарову такая постановка вопроса рассмешила. Спикер МИД отметила, что Россия и не подводила войска к британским границам. Также она напомнила о «деле Скрипалей».

«"Напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию мы сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — написала она в Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем государственным служащим, которые выехали из страны или планируют из нее уехать. Он призвал чиновников вернуться в течение 24 часов. Как отметила Захарова, обращение показало, что врагом Украины является ее элита.

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великобритания захарова трасс
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