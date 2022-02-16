Паника и бегство: на Украине продолжают бояться «войны с Россией»

Паника вокруг «нападения России на Украину» переросла от громких заявлений ко вполне реальным политическим и экономическим последствиям. В частности, стало известно, что США переносят свое посольство из Киева во Львов. Аналогично с частью своих дипломатов поступила и Британия. При этом уже несколько дней над Украиной фактически прекращено авиасообщение.

Ну и фактическое бегство ряда чиновников и представителей крупного бизнеса из этой страны привело к тому, что уже и местные СМИ пишут о том, что из экономики Украины за последние дни «ушло» порядка 12,5 миллиарда долларов.

Что характерно, до последнего времени официальный Киев достаточно вяло реагировал на все эти телодвижения, ограничиваясь заявлениями про «нагнетание паники» и «гибридную информационную атаку со стороны страны-агрессора». То есть, обвиняя в раздувании истерии не Запад, который этим занимался, а именно Россию, которая все это время выступала с успокаивающими, умиротворяющими заявлениями.

Что, впрочем, было понятно. Поскольку обвинять в нагнетании массовой паники, в том числе и на территории Украины, западные СМИ и политиков Киев фактически не мог. На общем фоне разговоров о «стратегическом союзничестве» с Европой и США это выглядело бы странно.

Нужно сказать, что такое упорное «украинское молчание» вызвало определенную реакцию даже в Москве. Так, сенатор Алексей Пушков, комментируя перенос американского посольства и, мягко говоря, сдержанную позицию Киева по данному вопросу, отметил:

«Самое поразительное в этой истории состоит в том, что в Киеве, судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят США. Более того: пытаются опровергать предупреждения из-за океана и не реагируют на практические действия администрации США».

А когда дело все же дошло до денег и их потери, фактического блока на авиаперелеты над страной и прочего переноса дипломатических представительств, Киев все же попытался что-то сказать по этому поводу и в адрес «партнеров». Так, президент Украины Владимир Зеленский, по данным ряда СМИ, на встрече с представителями своей парламентской фракции «Слуга народа» заявил, что «поскандалил» с представителями трех дружественных государств по поводу нагнетания паники.

Федеральное агентство новостей /

До этого он, комментируя переезд посольств во Львов, отметил, что это «выглядит странно», и подчеркнул, что:

«Нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому если, не дай Бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть, скажем так, от эскалации и от проблем в пяти или шести часах».

Тут, к слову, важно понимать хронологический контекст. Дело в том, что 15 и 16 февраля — это даты, которые были обозначены в США в качестве «точных сроков российского вторжения».

В свою очередь, депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков, предполагая, почему Украина молчала до последнего, отметил:

«Киевский режим надеется, что он кому-то интересен на Западе и представляет там для кого-то ценность. Они не могут понять, что являются разменной монетой в большой игре Запада за укрепление своего мирового господства. Поэтому признать это раньше (то, что именно Запад нагнетает панику) они не могли, чтобы не потерять лицо в этой самой игре. Когда стало понятно, что за них никто впрягаться не будет, они начали волноваться. Жалко, что мы имеем на Украине дело с такими политиками. Им давно пора понять, что единственная страна, которой не наплевать на Украину и которая готова о ней заботиться, это Россия. Всем остальным на свете Украина не нужна».

В этой связи, конечно, показательно то, что сейчас делает Россия. А она не просто «не велась на войну», но занимается отводом войск, например, с территории Белоруссии после окончания последних совместных учений.

О чем заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам:

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны».

Что, в общем-то, логично, поскольку и ранее российские представители неоднократно говорили о том, что никакой «войны» не будет. А уж тем более не будет «вторжения на Украину».

То есть на текущий момент на Украине получается парадоксальная ситуация. При всей систематической и всесторонней западной поддержке, которая неоднократно декларировалась на самом высоком официальном уровне, этот самый Запад так повысил градус паники, что Киев фактически оказался под санкциями в плане авиасообщения и получил мощнейший удар по экономике страны.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Чтобы было понятно, на оборону в государственном бюджете Украины в 2022 году заложено примерно 12 миллиардов долларов, или 6% ВВП страны. Иными словами, за последние пару дней Украина потеряла больше, чем все планируемые военные траты на 2022 год. И если это не тяжелейшие санкции, то что такое тогда санкции?

Второй важный момент заключается в том, что и вывоз капиталов, и спешное бегство с Украины тех, кто этими капиталами владеет, продолжается в массовом порядке. При этом, судя по всему, в действительно глобальных масштабах. Поскольку в Верховную раду сейчас планируется внести законопроект о запрете на выезд из страны депутатов и чиновников в случае введения военного положения.

Только с 12 по 14 февраля с территории Украины чартерными рейсами улетели 23 народных депутата. По чиновникам и олигархам точной информации нет, но СМИ сообщают о десятках «непростых граждан», покинувших страну.

В общем-то, в России, думается, всем понятно, что никакой войны не будет. Но западная информационная машина разогналась так, что мгновенно ее уже не остановить. А потому история с «вторжением» Москвы в сторону Киева еще будет продолжаться. Тем более что в последние дни Вашингтон отказался от того, чтобы называть «точные даты» этого самого «вторжения». А потому эта история может длиться еще очень долго. И самый главный вопрос здесь в том, сколько еще на этом потеряет Киев и какие еще ограничения под предлогом «скорой неминуемой войны» будут введены западными партнерами в адрес этой страны. Потому что, помимо авиационного, есть же еще и морское сообщение, которое также актуально для Украины. Да и еще масса различных отраслей, которые тоже можно «подморозить» на случай грядущего «вторжения».

И стоит понять главное: если бы в Киеве изначально трезво оценили позицию Москвы и прислушались к заявлениям российской стороны о том, что никакого нападения не планируется, всей этой паники и огромных финансовых потерь Украине удалось бы избежать. Но Киев с упорством, достойным лучшего применения, предпочитает слепо верить Западу. И продолжает за это расплачиваться.

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