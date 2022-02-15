Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 15:36
15:35
Технологии
Президентская инициатива развития зеленой энергетики активно осуществляется в Ставропольском крае
15:33
Шоу-бизнес
Соседов резко высказался о скандале вокруг конкурсантки на Евровидение от Украины
15:29
Весь мир
Марокко после газового разрыва с Алжиром приступило к поиску поставщиков из Испании
15:28
Происшествия
Замдекана факультета права ВШЭ Ларичева задержали по делу о растрате
15:25
Экономика
Сбербанк планирует пересмотреть процентные ставки по кредитам и депозитам
15:21
Армия
Аналитик Матвийчук предостерег ВСУ от использования «просроченных» ПЗРК Stinger
15:21
Общество
Начал набирать популярность в Сети ролик с хомяком-провидцем
15:20
Происшествия
«Выпила и пошла в воду»: обвиняемая в гибели Конкиной считает алкоголь причиной трагедии
15:19
Политика
Лавров придумал шутку о польском журналисте после вопроса о «вторжении» России
15:16
Общество
Ветхие трубы прорвало в историческом доме на улице Блохина в Петербурге
Все новости

Сборная Швейцарии по хоккею стала четвертьфиналистом зимней Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры 2022
Сборная Швейцарии по хоккею стала четвертьфиналистом зимней Олимпиады в Пекине
Global Look Press  /  Roman Koksarov/dpa

Пекин, 15 февраля. Мужская сборная Швейцарии по хоккею вышла в 1/4 финала олимпийского турнира.

Швейцарские хоккеисты одержали волевую победу над Чехией в игре квалификационного раунда плей-офф ОИ-2022. Матч на стадионе «Национальный» в Пекине завершился со счетом 4:2 в пользу номинальных гостей. Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Ее соперником по следующему матчу плей-офф станет Финляндия. Четвертьфинальный поединок состоится 16 февраля.

Ранее определился соперник сборной России по четвертьфиналу мужского хоккейного турнира ОИ-2022. Команда Алексея Жамнова во второй раз на пекинской Олимпиаде сыграет с Данией.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная Швейцарии по хоккею стала четвертьфиналистом зимней Олимпиады в Пекине
хоккей чехия олимпиада швейцария ои-2022
Комментировать