Сборная Швейцарии по хоккею стала четвертьфиналистом зимней Олимпиады в Пекине

Пекин, 15 февраля. Мужская сборная Швейцарии по хоккею вышла в 1/4 финала олимпийского турнира.

Швейцарские хоккеисты одержали волевую победу над Чехией в игре квалификационного раунда плей-офф ОИ-2022. Матч на стадионе «Национальный» в Пекине завершился со счетом 4:2 в пользу номинальных гостей. Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Ее соперником по следующему матчу плей-офф станет Финляндия. Четвертьфинальный поединок состоится 16 февраля.

Ранее определился соперник сборной России по четвертьфиналу мужского хоккейного турнира ОИ-2022. Команда Алексея Жамнова во второй раз на пекинской Олимпиаде сыграет с Данией.