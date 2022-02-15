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Актриса Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о расставании с Прилучным

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 14:01
Шоу-бизнес
Актриса Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о расставании с Прилучным
instagram.com  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 15 февраля. Актриса театра и кино Мирослава Карпович высказалась о любви и предательстве в День всех влюбленных. При этом она попросила не искать никаких намеков на ее личную жизнь.

Звезда сериала «Папины дочки» призвала любить тех людей, кто никогда не предаст. В ее откровенном послании поклонники увидели намек на грустный исход отношений с Павлом Прилучным, с которым ей приписывают роман.

«Любите того, кто никогда тебя не предаст. Да и просто так любите. Ни за что. Потому что любовь не выбирает. Любите весь мир от избытка сердца, просыпаясь с чувством благодарности к богу, вселенной за то, что имеем», — написала знаменитость в Stories на своей странице в Instagram.

Артистка, увидев, что ее слова истолковали как личную трагедию, сделала новое заявление. Она призвала не искать намеков в ее высказываниях и размышлениях и отметила, что соцсети — не место для откровений.

О романе Прилучного и Карпович стали говорить после развода звезды «Мажора» в 2020 году. Артистку считали разлучницей, однако никаких подтверждений этому нет. Сами звезды не комментируют слухи о своем романе. На днях Прилучный вступился за 35-летнюю звезду «Папиных дочек» и намекнул на разрыв отношений с коллегой.

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отношения роман карпович
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