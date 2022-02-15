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Политолог Сосновский оценил жесткий троллинг Шольца над Зеленским

Политика
Политолог Сосновский оценил жесткий троллинг Шольца над Зеленским
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Киев, 15 февраля. С самых первых минут встреча Олафа Шольца с Владимиром Зеленским пошла в неприятном русле, хотя украинский гарант, по всей видимости, так и не догадался, что над ним довольно-таки жестко издеваются

В принципе, многие заявления немецкого канцлера в Киеве могут сослужить ему только плохую службу во время визита в Москву. Он слишком активно поддерживал позицию Украины по Минским соглашениям и общий антироссийский курс политики Киева. С другой стороны, саму встречу с Зеленским он начал с довольно-таки жесткого троллинга, как-бы показывая, что все остальное нужно воспринимать с того же ракурса.

На мелкие, но показательные нюансы визита Олафа Шольца в Киев внимание журналиста Владимира Соловьева обратил немецкий политолог, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский, отметив, что не стоит так однозначно оценивать некоторые неприятные для России заявления канцлера. Стоит признать, что Шольц действительно по большей части отыгрывал антироссийскую повестку Запада в ситуации с выдуманным вторжением на Украину, но при этом он использовал буквально каждую возможность, чтобы дипломатично, но жестко поиздеваться над Зеленским и украинской властью в целом.

Политолог Сосновский оценил жесткий троллинг Шольца над Зеленским
Федеральное агентство новостей /

«Ясно уже, что заявления Шольца в Киеве оставляют желать лучшего перед встречей в Москве. Он не показал ничего такого, что показывало бы желание Германии выступить по крайней мере союзником Макрона в отношении сегодняшней ситуации. С другой стороны, он с самого начала начал троллить, а то и жестко издеваться над Зеленским. Вспомните, вначале он сказал Зеленскому, что вы у нас так много просите, но я вам скажу так — если уж Россия все-таки решится на крайние действия, то мы точно знаем, что мы будем делать. Тут все замерли в недоумении, так как толком он не объяснил, что же такого будет делать Берлин. А дальше Шольц говорит, что зато Германия выделит Украине 150 миллионов евро. Все сначала обрадовались, но потом присмотрелись, что там мелким шрифтом написано «кредит». И еще условие — чтобы получить эти деньги, нужно погасить предыдущий кредит. Над Украиной поиздевались, Зеленского как минимум потроллили, но он все равно обрисовал это как некую победу», — иронично отметил Сосновский.

Политолог добавил, что по существу Шольц ничего страшного не сделал, даже выставил Зеленского и его команду на смех. Единственный негативный нюанс — он все-таки аккуратно, но подтвердил приверженность антироссийской линии Вашингтона в истории с выдуманным вторжением. Хотя может быть в Киеве он не мог поступить по-другому. Главное — что он скажет и как будет вести себя в Москве. Вряд ли канцлер готов к ухудшению отношений с Россией из-за дешевой украинской авантюры США, которая уже давно на самом деле выдохлась.

Ранее Яков Кедми объяснил, какая фраза Путина в беседе с Лавровым заставила американцев напрячься.

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