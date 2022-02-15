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Ученые утверждают, что засуха на Западе США может продлиться до 2030 года

Весь мир
Ученые утверждают, что засуха на Западе США может продлиться до 2030 года
pixabay.com  / 

Вашингтон, 15 февраля. На западе США наблюдают самый засушливый период за 1200 лет. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном журналом Nature Climate Change.

Ученые проанализировали данные за последние несколько сотен лет и пришли к выводу, что 2021 год стал одним из самых засушливых. Чтобы оценить масштаб изменений, исследователи использовали кольца деревьев — так удалось проследить колебания климата вплоть до 800 года нашей эры. Результаты показали, что нынешний период превзошел экстремальную засуху, 1580-х годов.

«Вместо того чтобы начать угасать после влажных лет в 2017 и 2019 годах, засуха 2000-х годов набирает силу в 2020–2021 годах», — рассказал в исследовании климатолог из Калифорнийского университета Парк Уильямс.

Согласно данным ученых, летом 2021 года наблюдались рекордные волны жары, которые «высушивали любую влагу из почвы». Аномальная температура опустошила часть природных источников и колодцев, из-за чего фермеры не получили достаточно воды для корма животных и орошения полей.

«Здесь мы можем взглянуть на мониторинг засухи в США, чтобы увидеть, где области наиболее пострадали. Обратите внимание на районы к северу от Блэк-Хиллз и особенно к северо-западу от реки Миссури в Северной Дакоте и восточной Монтане», — приводит данные сервис по отслеживаю погодных условий MyRadar Weather.

По прогнозам ученых, существует очень высокая вероятность того, что засуха продлится до 2023 года, такие данные показывает 94% симуляций. В 33% симуляций есть угроза сохранения подобной ситуации до 2030 года.

В октябре 2021 года власти Калифорнии сообщили о рекордной за 10 лет засухе. Причем 2021-й характеризуется еще и аномально высокой температурой, которая вызвала несколько крупных лесных пожаров на территории штата. Только в Калифорнии сгорело более восьми миллионов акров земли.

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