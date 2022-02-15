Ученые утверждают, что засуха на Западе США может продлиться до 2030 года

Вашингтон, 15 февраля. На западе США наблюдают самый засушливый период за 1200 лет. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном журналом Nature Climate Change.

'The megadrought gripping the American West has generated the driest two decades in the region in at least 1,200 years, and human-caused climate change has fueled the problem, scientists said on Monday.' https://t.co/cs5PHDLdpu — Mothers Out Front (@MothersOutFront) February 14, 2022

Ученые проанализировали данные за последние несколько сотен лет и пришли к выводу, что 2021 год стал одним из самых засушливых. Чтобы оценить масштаб изменений, исследователи использовали кольца деревьев — так удалось проследить колебания климата вплоть до 800 года нашей эры. Результаты показали, что нынешний период превзошел экстремальную засуху, 1580-х годов.

«Вместо того чтобы начать угасать после влажных лет в 2017 и 2019 годах, засуха 2000-х годов набирает силу в 2020–2021 годах», — рассказал в исследовании климатолог из Калифорнийского университета Парк Уильямс.

Согласно данным ученых, летом 2021 года наблюдались рекордные волны жары, которые «высушивали любую влагу из почвы». Аномальная температура опустошила часть природных источников и колодцев, из-за чего фермеры не получили достаточно воды для корма животных и орошения полей.

«Здесь мы можем взглянуть на мониторинг засухи в США, чтобы увидеть, где области наиболее пострадали. Обратите внимание на районы к северу от Блэк-Хиллз и особенно к северо-западу от реки Миссури в Северной Дакоте и восточной Монтане», — приводит данные сервис по отслеживаю погодных условий MyRadar Weather.

Here we can glance at the U.S. Drought Monitor to see where areas are already dry. Notice the area in “severe” drought north of the Black Hills and especially north/west of the Missouri River in North Dakota and eastern Montana — the same area at risk today. pic.twitter.com/06IHFuHlTd — MyRadar Weather (@MyRadarWX) February 8, 2022

По прогнозам ученых, существует очень высокая вероятность того, что засуха продлится до 2023 года, такие данные показывает 94% симуляций. В 33% симуляций есть угроза сохранения подобной ситуации до 2030 года.

В октябре 2021 года власти Калифорнии сообщили о рекордной за 10 лет засухе. Причем 2021-й характеризуется еще и аномально высокой температурой, которая вызвала несколько крупных лесных пожаров на территории штата. Только в Калифорнии сгорело более восьми миллионов акров земли.