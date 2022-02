Ученые утверждают, что засуха на Западе США может продлиться до 2030 года

Вашингтон, 15 февраля. На западе США наблюдают самый засушливый период за 1200 лет. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном журналом Nature Climate Change.

'The megadrought gripping the American West has generated the driest two decades in the region in at least 1,200 years, and human-caused climate change has fueled the problem, scientists said on Monday.' https://t.co/cs5PHDLdpu

Ученые проанализировали данные за последние несколько сотен лет и пришли к выводу, что 2021 год стал одним из самых засушливых. Чтобы оценить масштаб изменений, исследователи использовали кольца деревьев — так удалось проследить колебания климата вплоть до 800 года нашей эры. Результаты показали, что нынешний период превзошел экстремальную засуху, 1580-х годов.

Согласно данным ученых, летом 2021 года наблюдались рекордные волны жары, которые «высушивали любую влагу из почвы». Аномальная температура опустошила часть природных источников и колодцев, из-за чего фермеры не получили достаточно воды для корма животных и орошения полей.

Here we can glance at the U.S. Drought Monitor to see where areas are already dry. Notice the area in “severe” drought north of the Black Hills and especially north/west of the Missouri River in North Dakota and eastern Montana — the same area at risk today. pic.twitter.com/06IHFuHlTd