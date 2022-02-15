Барановская в трикотажном костюме и сапогах потанцевала на Крайнем Севере

Москва, 15 февраля. Телеведущая Юлия Барановская — одна из самых популярных телеведущих в России на протяжении многих лет. Долгое время она прикреплена к передаче «Мужское/Женское» и является также соведущей на шоу «Модный приговор», пишет Teleprogramma.pro.

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина филигранно совмещает карьеру на телевидении и воспитание детей. У женщины их трое, и всем троим она успевает уделить время. Помимо этого Юлия успевает и путешествовать, оказываясь в самых удаленных уголках планеты.

Так, накануне Барановскую занесло на Крайний Север. Она впервые увидела северное сияние и собственноручно покормила оленей. Передвижения осуществлялись на снегоходах, так как ходить по тундре пешком не представляется возможным, в чем убедилась и звезда.

Ко Дню всех влюбленных Юлия планировала возвратиться в Москву, но началось природное явление под названием «черная пурга».

В таких случаях ветер может подниматься до 120 метров в секунду. Барановская не успела попасть на самолет, но настроение это ей не испортило.

«Попытка выехать с базы и добраться до аэропорта не увенчалась успехом, самолет улетел без нас. Это север, детка! Любимый север! И в итоге самый лучший День святого Валентина! Зато выспались, а это для нас большая редкость. А сейчас самый вкусный завтрак с очень красивым рассветом и в путь», — поделилась впечатлениями артистка.

На следующее утро вдарил мороз, но ветер заметно утих. Юлия без труда выбралась на улицу и начала танцевать в трикотажном костюме оверсайз.

Prt Scr instagram.com / @baranovskaya_tv

Ее волосы были собраны в небрежную гульку, на лице — никакого макияжа. Телеведущая не удержалась и начала отплясывать в резиновых утепленных сапогах. Поклонникам пришелся по вкусу такой арктический перформанс, и они по достоинству оценили приключения Барановской.

Ранее сообщалось, как Юлия Барановская стала блондинкой.