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Более 21 миллиона поездок за рубеж совершили российские туристы в 2021 году

Общество
Более 21 миллиона поездок за рубеж совершили российские туристы в 2021 году
pixabay.com  /  JESHOOTS-com

Москва, 15 февраля. Российские путешественники совершили 21,5 миллиона поездок в зарубежные страны на протяжении 2021 года.

Речь идет не только о турпоездках, но и о других визитах, в числе которых — деловые встречи, учеба, командировки и так далее. Соответствующие данные опубликовали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В 2021 году россияне совершили 21 413 573 поездки во все зарубежные страны. Это на 51,4% больше, чем объемы выездного потока в 2020 году, но все еще на 55,4% меньше, чем было до пандемии», — говорится на официальном сайте АТОР.

Около 40% из всех поездок пришлось на страны ближнего зарубежья и СНГ. А еще 2,8 миллиона поездок граждане России совершили в государства дальнего зарубежья.

Москва и Сочи вошли в топ самых популярных туристических направлений у россиян этой весной. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса OneTwoTrip.

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россияне туризм путешествия
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