Украинская фигуристка отказалась верить в применение допинга Валиевой

Пекин, 15 февраля. Украинская фигуристка Анастасия Шаботова объяснила, почему не верит в применение допинга Камилой Валиевой, отметив, что 15-летняя россиянка просто много трудится.

Она особо подчеркнула, что российские фигуристки талантливые и много работают. По ее словам, сложно верить в скандальные новости о положительной пробе.

«Прочитала и забыла, до сих пор в это не особо верю. Российские девочки такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают», — сказала Шаботова журналистам.

Напомним, декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат, в ней были обнаружены следы запрещенного препарата. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до участия в олимпийском турнире в Пекине. При этом церемония награждения, если Валиева попадет в тройку призеров, в ходе ОИ-2022 проведена не будет.

Российские фигуристы 7 февраля завоевали золото в команднике на пекинских Играх-2022. По окончании турнира стало известно о положительной пробе Валиевой.