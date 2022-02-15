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Лавров: истерика Запада вокруг России и Украины является «информационным терроризмом»

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 13:55
Политика
Лавров: истерика Запада вокруг России и Украины является «информационным терроризмом»
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 15 февраля. Возвращение войск РФ в места постоянной дислокации происходит в соответствии с запланированным графиков независимо от истерики Запада вокруг «вторжения» России на Украину, рассказал глава МИД страны Сергей Лавров.

Соответствующим заявлением он поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

«Делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Караван идет», — подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова придумала новый праздник, который стоит отмечать 15 февраля. По словам дипломата в Telegram-канале, 15 февраля следует внести в календарь как день провала западной пропаганды войны. Она объяснила это тем, что именно на соответствующую дату СМИ Запада «назначили» дату «вторжения» РФ на Украину.

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