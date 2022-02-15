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ЦБ предложил запретить продажу криптовалюты неквалифицированным инвесторам

Экономика
ЦБ предложил запретить продажу криптовалюты неквалифицированным инвесторам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Продажа криптовалюты неквалифицированным инвесторам должна быть полностью запрещена в России. Такой позиции придерживается первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что, признавая риски, возникающие при обороте криптовалюты, можно ограничить сумму ее покупки для неквалифицированных инвесторов до 50 тысяч рублей. Своими мнениями чиновники обменялись на конференции «Коммерсанта» «Финансовый рынок — 2022. Новые цели в новых реалиях».

«Я считаю, что эти ограничения необоснованны, но не в том смысле — 50 тысяч рублей или 160 тысяч рублей, а в том, что в принципе неквалифицированные инвесторы никакого отношения к криптовалюте на территории РФ иметь не должны», — настаивает Чистюхин.

Он отметил, что с точки зрения финансовых рисков и возможности защитить инвесторов такого ограничения явно недостаточно. Принятие подобного решения было бы крайне неправильным, уверен представитель Банка России.

Минфин, предложивший легализовать рынок криптовалют, ожидает, что российский бюджет будет ежегодно получать налоги от этого в размере 15 млрд рублей. Основными налогоплательщиками станут майнеры.

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