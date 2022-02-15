Власти США потребовали экстрадиции бывшего президента Гондураса

Тегусигальпа, 15 февраля. Власти США потребовали ареста и экстрадиции бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, обвиняемого в коррупции и наркоторговле. Об этом сообщают власти страны.

Машины с полицейским контингентом 14 февраля окружили резиденцию экс-главы центральноамериканского государства, чтобы заблокировать проезд транспортных средств. В Сети распространились видео с сотней агентов сил безопасности, однако неясно, была ли полиция размещена для задержания Эрнандеса по распоряжению Верховного суда или для обеспечения его безопасности.

Policía Nacional rodea casa de ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández en Tegucigalpa tras anunciarse solicitud formal de arresto provisional en su contra, con el propósito de extradición a Estados Unidos pic.twitter.com/nqMYSjjwxk — Janosik García (@Janosikgarciaz) February 15, 2022

Однако, по информации близких к политику источников, экс-президент на данный момент находится в столице Никарагуа и планирует скрываться там.

Ранее власти США рассекретили информацию о включении Эрнандеса в черный список и отказе политику во въезде в страну из-за обвинений в сотрудничестве с наркоторговцами. Американское правительство, предположительно, планировало потребовать экстрадицию политика сразу по завершении его президентского срока, после вступления в должность Сиомары Кастро в январе.

Сам Эрнандес полностью отвергает все обвинения в свой адрес. Адвокат экс-президента подчеркнул, что ордер на его арест не имеет законных оснований, так как бывший глава государства обладает иммунитетом, являясь членом Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН).

Эрнандес вступил в ПАРЛАСЕН через несколько часов после инаугурации Кастро. Региональная организация наделяет своих членов иммунитетом в Центральной Америке, однако он может быть отменен, если страна базирования участника потребует этого.

В ходе своего правления Эрнандес создал тесные связи с Вашингтоном и заручился поддержкой экс-президента Дональда Трампа, оказав помощь в сдерживании потока мигрантов. Однако коррупционный скандал и обвинения в сотрудничестве с наркокартелями подорвали его репутацию.

В прошлом году суд в США приговорил брата Эрнандеса к пожизненному тюремному заключению и 30 годам за наркоторговлю.