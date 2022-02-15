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Власти США потребовали экстрадиции бывшего президента Гондураса

Весь мир
Власти США потребовали экстрадиции бывшего президента Гондураса
Global Look Press  /  E]Rafael Ochoa/ZUMAPRESS.com

Тегусигальпа, 15 февраля. Власти США потребовали ареста и экстрадиции бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, обвиняемого в коррупции и наркоторговле. Об этом сообщают власти страны.

Машины с полицейским контингентом 14 февраля окружили резиденцию экс-главы центральноамериканского государства, чтобы заблокировать проезд транспортных средств. В Сети распространились видео с сотней агентов сил безопасности, однако неясно, была ли полиция размещена для задержания Эрнандеса по распоряжению Верховного суда или для обеспечения его безопасности.

Однако, по информации близких к политику источников, экс-президент на данный момент находится в столице Никарагуа и планирует скрываться там.

Ранее власти США рассекретили информацию о включении Эрнандеса в черный список и отказе политику во въезде в страну из-за обвинений в сотрудничестве с наркоторговцами. Американское правительство, предположительно, планировало потребовать экстрадицию политика сразу по завершении его президентского срока, после вступления в должность Сиомары Кастро в январе.

Сам Эрнандес полностью отвергает все обвинения в свой адрес. Адвокат экс-президента подчеркнул, что ордер на его арест не имеет законных оснований, так как бывший глава государства обладает иммунитетом, являясь членом Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН).

Эрнандес вступил в ПАРЛАСЕН через несколько часов после инаугурации Кастро. Региональная организация наделяет своих членов иммунитетом в Центральной Америке, однако он может быть отменен, если страна базирования участника потребует этого.

В ходе своего правления Эрнандес создал тесные связи с Вашингтоном и заручился поддержкой экс-президента Дональда Трампа, оказав помощь в сдерживании потока мигрантов. Однако коррупционный скандал и обвинения в сотрудничестве с наркокартелями подорвали его репутацию.

В прошлом году суд в США приговорил брата Эрнандеса к пожизненному тюремному заключению и 30 годам за наркоторговлю.

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