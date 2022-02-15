Экономика Европы понесет невосполнимые потери из-за антироссийских санкций

Москва, 15 февраля. Антироссийские санкции доведут экономику Европы до краха, поскольку из-за этого пострадают не только промышленность и энергетика, но и торговля, и банковская сфера, сообщает РИА Новости.

Угрозы США и Европы отключить Россию от системы SWIFT, закрыть банкам РФ доступ на финансовые рынки и наложить мораторий на деньги МВФ вызывают тревогу у западных экономистов. Они опасаются, что Россия в ответ на санкции уменьшит поставки газа.

Великобритания большую половину газа получает из России, Норвегии и Катара. Заменить эти поставки нечем. Европа получает 46% сырья из РФ. Она также покупает у России много нефти. Прекращение поставок приведет к росту цен на топливо и грузоперевозки.

Европа также является крупнейшим покупателем алюминия и меди у России. Предложение промышленных металлов на бирже снижается на фоне роста спроса. В 2022 году дефицит алюминия в мире может составить 1,7 трлн тонн. Россия поставляет в ЕС палладий и титан, необходимые для автомобилей и аэрокосмической промышленности.

Отключение России от системы SWIFT приведет к потерям европейских компаний. Блокировка счетов российских юрлиц принесет убытки банкам.

Сейчас США увеличили поставки СПГ в Европу до рекордных показателей и пытаются найти для Европы новых поставщиков топлива. Вашингтон ведет переговоры с Алжиром, Азербайджаном, Катаром и даже с Японией, которая сама покупает сжиженный газ. Аналитики уверены, что ЕС не сможет найти альтернативу газу из РФ. Антироссийские санкции приведут к его подорожанию в несколько раз.

Европа не сможет обойтись без российского сырья в течение ближайших двадцати лет, поскольку полностью зависит от него. Ограничения против РФ приведут ЕС к краху экономики и полному разорению и обнищанию.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия хорошо подготовлена к антироссийским санкциям в отличие от ЕС.