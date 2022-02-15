Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 14:09
14:06
Общество
Скандалы с уборкой снега в Самаре продолжаются: уволен директор МП «Благоустройство»
14:04
Происшествия
Рабочий сорвался с 19-го этажа и разбился насмерть на юге Москвы
14:04
Весь мир
Власти США потребовали экстрадиции бывшего президента Гондураса
14:02
Общество
Невролог Кудрявцев рекомендовал пить витамин B1 при постковидном синдроме
14:01
Шоу-бизнес
Актриса Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о расставании с Прилучным
14:01
Экономика
Эфир: Может ли Петербург стать крупнейшим грузовым хабом в Европе
14:00
Политика
Сенатор Ковитиди раскритиковала идею Зеленского учредить на Украине новый праздник «День единения»
13:59
Спорт
Тутберидзе немногословно поздравила дочь и сына Бориса Смолкина с дебютом
13:58
Политика
Политолог Сосновский оценил жесткий троллинг Шольца над Зеленским
13:56
Общество
Более 21 миллиона поездок за рубеж совершили российские туристы в 2021 году
Все новости

Экономика Европы понесет невосполнимые потери из-за антироссийских санкций

Экономика
Экономика Европы понесет невосполнимые потери из-за антироссийских санкций
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Антироссийские санкции доведут экономику Европы до краха, поскольку из-за этого пострадают не только промышленность и энергетика, но и торговля, и банковская сфера, сообщает РИА Новости.

Угрозы США и Европы отключить Россию от системы SWIFT, закрыть банкам РФ доступ на финансовые рынки и наложить мораторий на деньги МВФ вызывают тревогу у западных экономистов. Они опасаются, что Россия в ответ на санкции уменьшит поставки газа.

Великобритания большую половину газа получает из России, Норвегии и Катара. Заменить эти поставки нечем. Европа получает 46% сырья из РФ. Она также покупает у России много нефти. Прекращение поставок приведет к росту цен на топливо и грузоперевозки.

Европа также является крупнейшим покупателем алюминия и меди у России. Предложение промышленных металлов на бирже снижается на фоне роста спроса. В 2022 году дефицит алюминия в мире может составить 1,7 трлн тонн. Россия поставляет в ЕС палладий и титан, необходимые для автомобилей и аэрокосмической промышленности.

Отключение России от системы SWIFT приведет к потерям европейских компаний. Блокировка счетов российских юрлиц принесет убытки банкам.

Сейчас США увеличили поставки СПГ в Европу до рекордных показателей и пытаются найти для Европы новых поставщиков топлива. Вашингтон ведет переговоры с Алжиром, Азербайджаном, Катаром и даже с Японией, которая сама покупает сжиженный газ. Аналитики уверены, что ЕС не сможет найти альтернативу газу из РФ. Антироссийские санкции приведут к его подорожанию в несколько раз.

Европа не сможет обойтись без российского сырья в течение ближайших двадцати лет, поскольку полностью зависит от него. Ограничения против РФ приведут ЕС к краху экономики и полному разорению и обнищанию.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия хорошо подготовлена к антироссийским санкциям в отличие от ЕС.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономика Европы понесет невосполнимые потери из-за антироссийских санкций
санкции россия европа
Комментировать