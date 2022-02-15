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Лавров: ВС РФ начинают и заканчивают учения на своей территории запланировано

Армия
Лавров: ВС РФ начинают и заканчивают учения на своей территории запланировано
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Военные учения Вооруженных сил России на своей территории начинаются и заканчиваются запланировано. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, все маневры российской армии начинаются и заканчиваются согласно установленным планам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия проводила и впредь продолжит проведение военных учений на своей территории. Он отметил, что государство имеет полное право на подобные маневры, потому этот вопрос не подлежит обсуждению.

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