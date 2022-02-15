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Эксперт объяснил действия ВМФ России в отношении подлодки ВМС США около Курил
Общество
Эксперт объяснил действия ВМФ России в отношении подлодки ВМС США около Курил
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class William Jamieson / Public Domain

Москва, 15 февраля. Российский военный эксперт Виктор Литовкин обосновал правомерность действий противолодочного корабля ВМФ РФ «Маршал Шапошников» после обнаружения американской подлодки в российских водах.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об изгнании 12 февраля из российских территориальных вод около курильского острова Уруп подлодки ВМС США типа «Вирджиния». Морякам противолодочного корабля ВМФ РФ «Маршал Шапошников» пришлось применить спецсредства, чтобы американцы почувствовали реальную угрозу уничтожения, сообщает Life.

Как считает Литовкин, никакой нужды в потоплении подлодки ВМС США «Вирджиния» не было, так как Америка и Россия не находятся в состоянии войны, а практики уничтожения подобных нарушителей в мирное время нет в принципе. Поэтому демонстрация российскими моряками самой возможности применить силу вполне обоснована и оправдана. В результате американская подлодка спешно покинула российские территориальные воды.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении 12 февраля американской подлодки «Вирджиния» недалеко от острова Уруп, входящего в Большую Курильскую гряду. Как считают в Минобороны России, она пыталась шпионить за учениями Тихоокеанского флота России, но была выдворена из российских вод.

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подлодка территориальные воды изгнание
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