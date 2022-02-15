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В Кремле стартовали переговоры Путина и Шольца

Политика
В Кремле стартовали переговоры Путина и Шольца
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 февраля. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц начали переговоры в Кремле.

Встреча лидеров состоялась в Москве. В ходе переговоров Путин заявил, что ему было бы интересно послушать оценки немецкого канцлера о происходящем на мировой арене.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Шольца пройдут на дистанции, так как у канцлера ФРГ отсутствует ПЦР-тест. В то же время журналисты Bild заявили, что по прилету в Москву Шольц сделал тест на коронавирус от врача из немецкого посольства.

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