Стоимость газа в ЕС опустилась ниже 900 долларов за тысячу «кубов»

Москва, 15 февраля. Цена газа в ходе торгов на европейском рынке опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 886,4 доллара за 1 тыс. куб. м, или 75,8 евро за МВт⋅ч. Совокупное снижение стоимости голубого топлива с начала дня превышает 6%.

Накануне котировки газа в ЕС на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января достигали почти 1032 доллара за тысячу кубометров и росли на 14%. Сегодняшнее снижение произошло после заявлений Минобороны РФ о возвращении российских военных в пункты постоянной дислокации после окончания учений.

Газ в Европе способен подорожать до 10 тысяч долларов за тысячу «кубов». Это может произойти в случае введения антироссийских санкций, затрагивающих газовый сектор, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.