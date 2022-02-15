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Роман Абрамович потерял за сутки более 700 млн евро из-за ситуации на Украине

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 13:41
Спорт
Роман Абрамович потерял за сутки более 700 млн евро из-за ситуации на Украине
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Лондон, 15 февраля. Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович потерял примерно 778 млн евро за день из-за ситуации на Украине, сообщает британское издание The Sun.

Согласно сведениям источника, акции сталелитейной группы Evraz на Лондонской фондовой бирже упали на 29%. Инвесторы опасаются возможных санкций против российских фирм.

Ранее сообщалось, что ряд государств советуют своим дипмиссиям и гражданам экстренно покинуть Украину в связи с напряженной обстановкой в этой стране.

В прошлое воскресенье лондонцы обыграли бразильский «Палмейрас» и впервые в истории стали победителями клубного чемпионата мира по футболу.

«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале престижного клубного турнира сезона-2020/21 подопечные Томаса Тухеля минимально обыграли «Манчестер Сити».

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Роман Абрамович футбол челси
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