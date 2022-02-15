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Власти Мали улучшат систему водоснабжения республики

Весь мир
Власти Мали улучшат систему водоснабжения республики
Global Look Press  /  Britta Pedersen

Бамако, 15 февраля. Кабинет министров Мали провел совещание на тему влияния изменения климата на водные ресурсы. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте правительства республики.

«Представители власти обсудили финансирование «Климатического фонда Мали». На заседании председательствовал министр горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов Ламина Сейду Траоре. Также мероприятие посетили предприниматели и деятели, занятые в сфере водоснабжения.

Участники совещания предложили направить дополнительное финансирование на обеспечение граждан республики жизненно необходимым ресурсом и скоординировать усилия для решения проблем, связанных с изменением климата и его воздействием на материк», — указано в коммюнике.

Ранее министерство горнорудной промышленности опубликовало статистику по добыче золота. По данным ведомства, производство драгоценного металла упало на 2,6%.

Согласно прогнозам аналитиков, количество добытого ресурса должно было составить 60,5 тонн. Несмотря на то, что итоговый показатель преодолел планку и дошел до 63,4 т., значение оказалось меньше, чем в 2020 году.

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