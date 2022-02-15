Организаторы «Оскара» впервые проведут голосование за лучший фильм по мнению зрителей

Вашингтон, 15 февраля. Американская киноакадемия впервые предоставила зрителям возможность выбрать любимый фильм 2021 года на «Оскар». Голосование пройдет в Twitter.

Пользователи социальной сети могут отдать свой голос любой картине. Необходимо написать название киноленты и поставить хештег #OscarsFanFavorite. Голосование продлится до 3 марта.

Также зрители могут поделится впечатлениями от кинопроектов и рассказать о любимых моментах в фильме. Для этого необходимо поставить хештег #OscarsCheerMoment. Самые популярные эпизоды покажут на церемонии вручения наград вместе с комментариями пользователей, пишет телеканал «360».

Официальная раздача премии «Оскар» состоится 27 марта. Неделю назад организаторы объявили номинантов. Среди них оказались фильмы «Власть пса», «Дюна», «Лакричная пицца».