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Организаторы «Оскара» впервые проведут голосование за лучший фильм по мнению зрителей

Общество
Организаторы «Оскара» впервые проведут голосование за лучший фильм по мнению зрителей
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 февраля. Американская киноакадемия впервые предоставила зрителям возможность выбрать любимый фильм 2021 года на «Оскар». Голосование пройдет в Twitter.

Пользователи социальной сети могут отдать свой голос любой картине. Необходимо написать название киноленты и поставить хештег #OscarsFanFavorite. Голосование продлится до 3 марта.

Также зрители могут поделится впечатлениями от кинопроектов и рассказать о любимых моментах в фильме. Для этого необходимо поставить хештег #OscarsCheerMoment. Самые популярные эпизоды покажут на церемонии вручения наград вместе с комментариями пользователей, пишет телеканал «360».

Официальная раздача премии «Оскар» состоится 27 марта. Неделю назад организаторы объявили номинантов. Среди них оказались фильмы «Власть пса», «Дюна», «Лакричная пицца».

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