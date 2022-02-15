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Российские муфтии помолились за фигуристку Валиеву перед началом личного первенства на ОИ

Олимпийские игры 2022
Российские муфтии помолились за фигуристку Валиеву перед началом личного первенства на ОИ
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Пекин, 15 февраля. Муфтии Духовного управления мусульман (ДУМ) прочитали молитву в поддержку российской фигуристки, воспитанницы тренера Этери Тутберидзе Камилы Валиевой.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что религиозные деятели не имеют возможности следить за спортивными событиями из-за повседневных дел. Однако нынешняя скандальная ситуация в Пекине не могла не привлечь их внимание.

«Мы прочитали дуа (молитвенное обращение к Всевышнему. — Прим. ред.) с просьбой разрешения ситуации с Камилой Валиевой. Голос наш был услышан. Желаем Валиевой побед и уверенно представлять нашу страну на столь ответственных соревнованиях», — рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов.

По словам Аляутдинова, в сложные жизненные моменты именно вера помогает разрешить любые трудности. Олимпийцам он пожелал стойкости в преодолении предвзятого отношения.

Напомним, в рамках пекинских Олимпийских игр разразился громкий скандал с сомнительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Валиевой. Ее обвинили в употреблении запрещенного вещества.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские муфтии помолились за фигуристку Валиеву перед началом личного первенства на ОИ
валиева фигурное катание ои-2022
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