Российские муфтии помолились за фигуристку Валиеву перед началом личного первенства на ОИ

Пекин, 15 февраля. Муфтии Духовного управления мусульман (ДУМ) прочитали молитву в поддержку российской фигуристки, воспитанницы тренера Этери Тутберидзе Камилы Валиевой.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что религиозные деятели не имеют возможности следить за спортивными событиями из-за повседневных дел. Однако нынешняя скандальная ситуация в Пекине не могла не привлечь их внимание.

«Мы прочитали дуа (молитвенное обращение к Всевышнему. — Прим. ред.) с просьбой разрешения ситуации с Камилой Валиевой. Голос наш был услышан. Желаем Валиевой побед и уверенно представлять нашу страну на столь ответственных соревнованиях», — рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов.

По словам Аляутдинова, в сложные жизненные моменты именно вера помогает разрешить любые трудности. Олимпийцам он пожелал стойкости в преодолении предвзятого отношения.

Напомним, в рамках пекинских Олимпийских игр разразился громкий скандал с сомнительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Валиевой. Ее обвинили в употреблении запрещенного вещества.