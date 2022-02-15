Депутат из ФРГ Барч предложил утвердить Меркель на роль посредника между Москвой и Киевом

Берлин, 15 февраля. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, уверен сопредседатель фракции Левой партии в немецком бундестаге Дитмар Барч.

Ангела Меркель возглавляла немецкий кабмин 16 лет. По мнению Барча, действующий канцлер Олаф Шольц не играет роли посредника в отличие от предшественницы. Политик дал интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Она (Меркель. — Прим. ФАН) у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию», — констатировал немецкий депутат.

В последнее время на Западе все чаще звучат заявления: Россия собирается «атаковать» Украину. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют ни на кого «нападать». Аналогичного мнения также придерживается депутат Рады Давид Арахамия.