Госдума большинством голосов поддержала обращение Путину о признании Донбасса

Москва, 15 февраля. Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали направление российскому президенту Владимиру Путину обращение о признании ДНР и ЛНР. Такие данные следуют из результатов голосования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также уточнил, что за проект проголосовал 351 депутат. Он добавил, что постановление будет направлено Путину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР не принималось. При этом он добавил, что никто не остается безучастным к судьбе Донбасса.