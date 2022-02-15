Сенатор Ковитиди раскритиковала идею Зеленского учредить на Украине новый праздник «День единения»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил объявить 16 февраля новым праздником — «Днем единения». Зеленский намерен сделать праздничным день, на который Западом «назначена» мифическая «атака» России на Украину. «День нападения станет Днем единения», — заявил по этому поводу украинский президент.

По мнению российского сенатора Ольги Ковитиди, идея Зеленского выглядит по меньшей мере странной. Своим мнением она поделилась в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

Синдром Мюнхгаузена. Колонка Ольги Ковитиди о новом празднике на Украине

Держите меня семеро — эта поговорка как нельзя кстати, на мой взгляд, характеризует последние заявления, звучащие из Киева.

Объявление Владимиром Зеленским на Украине 16 февраля «Днем единения», а по сути — днем мифического «российского вторжения», с моей точки зрения, — идея более чем странная. Особенно странно это выглядит на фоне эскалации кризиса вокруг Украины, спровоцированного США и их союзниками. Этот кризис уже выплеснулся в общественную плоскость и стал предметом не только широкого обсуждения, но и ироничных трактовок. И для этого, полагаю, есть основания.

Призыв Зеленского к украинцам срочно вывесить национальные флаги, надеть сине-желтые ленты и ровно в 10 утра 16 февраля всем дружно начать исполнять гимн Украины, чтобы остановить мифического «агрессора», которого, напомню, просто не существует в природе, меня лично очень настораживает. Я не врач, но, думаю, медикам стоит обратить на эту ситуацию пристальное внимание. Не исключаю, что может потребоваться медицинское освидетельствование лица, выступающего с подобными идеями.

Федеральное агентство новостей /

В медицине давно описан так называемый синдром Мюнхгаузена — симулятивное расстройство, при котором человек преувеличенно изображает или искусственно вызывает у себя симптомы какой-то болезни. Думаю, в этом случае нечто подобное происходит уже на глобальном политическом уровне. Общепринятое объяснение причин появления синдрома Мюнхгаузена — желание человека с таким расстройством получить внимание, заботу, симпатию и психологическую поддержку, которых ему не хватает. Не получая ожидаемого внимания, больные с синдромом Мюнхгаузена нередко становятся скандальными и агрессивными, начинают метаться от одного специалиста к другому, требуя лечить их от несуществующих болезней.

Хочу спросить не с медицинской, а с общечеловеческой точки зрения: чего не хватает Зеленскому? Кто не оправдал его надежд? Найдется ли специалист, который ему поможет? И, наконец, сколько времени может продолжаться глобальная симуляция, элементы которой я как политик не могу не заметить в связи с последними заявлениями Запада и украинских властей?