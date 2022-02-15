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Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 16 февраля

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 14:03
Экономика
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 16 февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США опустился на 41,02 копейки и составил 76,17 рубля. Европейская валюта продемонстрировала падение на 57,90 копейки — до 86,27 рубля.

На старте торгов Московской биржи позиции российской валюты к доллару и евро также усилились. Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии упал на 26 копеек и достиг 76,5 рубля. Стоимость евро сократилась на 0,75 копеек — до 86,71 рубля, указывают данные торговой площадки.

Аналитики SberCIB ожидают роста объема ликвидной части Фонда национального благосостояния выше 10% ВВП в 2023 году. Это способно заметно поддержать российскую валюту.

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