В Кремле назвали безосновательной истерикой эвакуацию дипломатов США с Украины

Москва, 15 февраля. Действия США по эвакуации дипломатов с Украины являются показными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ситуация в Европе была бы намного спокойнее, если бы США выражали субстантивное желание обсуждать с РФ озабоченности друг друга по вопросам безопасности. Он назвал пагубной практикой бросаться словами и затевать эвакуацию дипломатов, а также уничтожать в посольствах оборудование и перерезать телефонные провода.

«Это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается», — высказался Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, если бы Вашингтон прекратил безосновательную истерику, атмосфера была бы совершенно иной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил эвакуацию сотрудников посольства США с Украины. Внешнеполитическое ведомство распорядилось о вывозе дипломатов 12 февраля.