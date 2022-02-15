Бахрейн упростит получение ВНЖ для родственников и супругов граждан королевства

Манама, 15 февраля. Правительство Бахрейна одобрило закон, предполагающий предоставление въездных виз и вида на жительство родственникам и супругам граждан королевства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Bahrain News Agency.

Предыдущие правила означали, что резиденты имели возобновляемые визы, действительные лишь на протяжении нескольких лет. Пребывание иностранцев было связано с их трудоустройством.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراءhttps://t.co/RIiiGysy8n pic.twitter.com/riX7DqMl9y — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) February 14, 2022

Чтобы привлечь таланты, Бахрейн недавно ввел новую систему, с помощью которой граждане других стран могут подать заявление на получение «золотой визы», предполагающей постоянное место жительства. Такая инициатива позволяет продлить свою визу на неопределенный срок, а также предоставляет право на постоянное проживание для близких членов семьи.

«Золотая виза» поможет повысить конкурентоспособность Бахрейна в регионе и поддержит развитие различных секторов, таких как экономика, инвестиции и услуги.

Новые привилегии предоставляют владельцам «золотых виз» право на работу в Бахрейне, льготы на проживание для супруга/супруги и других близких членов семьи, а также неограниченный въезд в страну и выезд.

#Bahrain has approved a new 'golden' visa that would grant long term residency to selected foreigners as the country seeks to attract talent and boost its economy.

https://t.co/qbLYqLbK2S via @TheNationalNews — Ismaeel Naar (@ismaeelrn) February 8, 2022

В 2019 году Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили собственный проект «Золотая виза», направленный на привлечение квалифицированной рабочей силы. Таким образом, талантливые специалисты получили возможность дольше оставаться в государстве.

Кроме того, в Эмиратах была представлена новая форма резидентства — «зеленая виза». Она дает возможность иностранным специалистам подавать заявку на трудоустройство без требования гарантий от работодателей. «Зеленая виза» также позволяет гражданам других государств, потерявшим работу в ОАЭ, оставаться в стране до 180 дней.