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Бахрейн упростит получение ВНЖ для родственников и супругов граждан королевства

Весь мир
Бахрейн упростит получение ВНЖ для родственников и супругов граждан королевства
wikipedia.org  /  Dbenbenn CC BY 2.0

Манама, 15 февраля. Правительство Бахрейна одобрило закон, предполагающий предоставление въездных виз и вида на жительство родственникам и супругам граждан королевства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Bahrain News Agency.

Предыдущие правила означали, что резиденты имели возобновляемые визы, действительные лишь на протяжении нескольких лет. Пребывание иностранцев было связано с их трудоустройством.

Чтобы привлечь таланты, Бахрейн недавно ввел новую систему, с помощью которой граждане других стран могут подать заявление на получение «золотой визы», предполагающей постоянное место жительства. Такая инициатива позволяет продлить свою визу на неопределенный срок, а также предоставляет право на постоянное проживание для близких членов семьи.

«Золотая виза» поможет повысить конкурентоспособность Бахрейна в регионе и поддержит развитие различных секторов, таких как экономика, инвестиции и услуги.

Новые привилегии предоставляют владельцам «золотых виз» право на работу в Бахрейне, льготы на проживание для супруга/супруги и других близких членов семьи, а также неограниченный въезд в страну и выезд.

В 2019 году Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили собственный проект «Золотая виза», направленный на привлечение квалифицированной рабочей силы. Таким образом, талантливые специалисты получили возможность дольше оставаться в государстве.

Кроме того, в Эмиратах была представлена новая форма резидентства — «зеленая виза». Она дает возможность иностранным специалистам подавать заявку на трудоустройство без требования гарантий от работодателей. «Зеленая виза» также позволяет гражданам других государств, потерявшим работу в ОАЭ, оставаться в стране до 180 дней.

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