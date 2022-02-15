Песков: канцлер ФРГ Шольц будет на дистанции с Путиным из-за отсутствия ПЦР-теста

Москва, 15 февраля. Немецкий канцлер Олаф Шольц будет находиться на дистанции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время переговоров, так как не сделал ПЦР-тест, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помимо этого, он отметил, что в Кремле не боятся ухудшения имиджа российского лидера на фоне большой дистанции между собеседниками. Песков добавил, что переговоры сторон будут продолжительными, тем для обсуждения крайне много. Об этом он рассказал журналистам.

«Вполне можно предположить, что переговоры (Путина и Шольца. —Прим. ФАН.) будут продолжительными, тем для обсуждения очень много, (это и. — Прим. ФАН.) беспрецедентная напряженность в Европе, (и. — Прим. ФАН.) тема гарантий безопасности для России», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что канцлер Германии прибыл в Москву на встречу с Путиным. Уточнялось, что по прилету он отказался сдавать российский тест на коронавирус.