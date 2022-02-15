Биатлонист Тихонов назвал ошибкой тренера финиш Латыпова в эстафете на Олимпиаде

Пекин, 15 февраля. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о выступлении сборной России в мужской эстафете на Играх в Пекине. Россияне взяли бронзу, хотя лидировали почти всю дистанцию.

Тихонов считает, что завершать гонку должен был не Эдуард Латыпов, а Максим Цветков. По его мнению, на 27-летнего спортсмена было бы меньше давления на третьем этапе. Тихонов связывает провальное выступление россиян с тренерской ошибкой.

«Последняя стрельба Латыпова — чистая психология. Цветков — закаленный боец. Все решила одна стрельба, хотя стреляли прекрасно. Многие не рассчитывали даже на бронзу, но обидно так упускать золото», — пояснил Тихонов в разговоре с «Чемпионатом».

Сборная России по биатлону, в составе которой были Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, взяла бронзу в эстафете 4x7,5 км на Олимпийских играх в Пекине. Россияне лидировали после трех этапов, но на последнем Латыпов допустил много ошибок, ушел на два штрафных круга и финишировал третьим.