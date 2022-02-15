Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 14:07
14:06
Общество
Скандалы с уборкой снега в Самаре продолжаются: уволен директор МП «Благоустройство»
14:04
Происшествия
Рабочий сорвался с 19-го этажа и разбился насмерть на юге Москвы
14:04
Весь мир
Власти США потребовали экстрадиции бывшего президента Гондураса
14:02
Общество
Невролог Кудрявцев рекомендовал пить витамин B1 при постковидном синдроме
14:01
Шоу-бизнес
Актриса Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о расставании с Прилучным
14:01
Экономика
Эфир: Может ли Петербург стать крупнейшим грузовым хабом в Европе
14:00
Политика
Сенатор Ковитиди раскритиковала идею Зеленского учредить на Украине новый праздник «День единения»
13:59
Спорт
Тутберидзе немногословно поздравила дочь и сына Бориса Смолкина с дебютом
13:58
Политика
Политолог Сосновский оценил жесткий троллинг Шольца над Зеленским
13:56
Общество
Более 21 миллиона поездок за рубеж совершили российские туристы в 2021 году
Все новости

Биатлонист Тихонов назвал ошибкой тренера финиш Латыпова в эстафете на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022
Биатлонист Тихонов назвал ошибкой тренера финиш Латыпова в эстафете на Олимпиаде
wikipedia.org  /  council.gov.ru / CC BY 4.0

Пекин, 15 февраля. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о выступлении сборной России в мужской эстафете на Играх в Пекине. Россияне взяли бронзу, хотя лидировали почти всю дистанцию.

Тихонов считает, что завершать гонку должен был не Эдуард Латыпов, а Максим Цветков. По его мнению, на 27-летнего спортсмена было бы меньше давления на третьем этапе. Тихонов связывает провальное выступление россиян с тренерской ошибкой.

«Последняя стрельба Латыпова — чистая психология. Цветков — закаленный боец. Все решила одна стрельба, хотя стреляли прекрасно. Многие не рассчитывали даже на бронзу, но обидно так упускать золото», — пояснил Тихонов в разговоре с «Чемпионатом».

Сборная России по биатлону, в составе которой были Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, взяла бронзу в эстафете 4x7,5 км на Олимпийских играх в Пекине. Россияне лидировали после трех этапов, но на последнем Латыпов допустил много ошибок, ушел на два штрафных круга и финишировал третьим.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Биатлонист Тихонов назвал ошибкой тренера финиш Латыпова в эстафете на Олимпиаде
олимпийские игры биатлон тихонов
Комментировать