Камила Валиева дважды упала на тренировке во время прогона короткой программы

Пекин, 15 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева не идеально сделала прогон короткой программы на тренировке во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне девушка получила разрешение участвовать в личном турнире после допинг-скандала.

Ученица Этери Тутберидзе дважды упала с тройного акселя: сперва в начале, а потом уже в конце выступления. При этом остальные элементы — тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп — она исполнила без ошибок.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля. Камила Валиева выступит под 26-м номером.

Скандал прогремел на Олимпиаде в Пекине после победы россиян в командном турнире по фигурному катанию. Однако награждение не состоялось из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой. Девушку хотели отстранить от Игр, но Спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в личных соревнованиях.