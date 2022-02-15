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Камила Валиева дважды упала на тренировке во время прогона короткой программы

Олимпийские игры 2022
Камила Валиева дважды упала на тренировке во время прогона короткой программы
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Пекин, 15 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева не идеально сделала прогон короткой программы на тренировке во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне девушка получила разрешение участвовать в личном турнире после допинг-скандала.

Ученица Этери Тутберидзе дважды упала с тройного акселя: сперва в начале, а потом уже в конце выступления. При этом остальные элементы — тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп — она исполнила без ошибок.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля. Камила Валиева выступит под 26-м номером.

Скандал прогремел на Олимпиаде в Пекине после победы россиян в командном турнире по фигурному катанию. Однако награждение не состоялось из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой. Девушку хотели отстранить от Игр, но Спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в личных соревнованиях.

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допинг тренировка валиева
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