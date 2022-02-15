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NetEase: Россия нанесла «два удара» по Японии в ответ на провокации в отношении Курил

Армия
NetEase: Россия нанесла «два удара» по Японии в ответ на провокации в отношении Курил
wikipedia.org  /  Public Domain

Пекин, 15 февраля. Россия жестко ответила на провокации Японии в отношении Курил, дважды «нанеся удары» по воинственной политике Токио, заявили китайские аналитики.

Острова Курильского архипелага уже давно являются предметом разногласий Токио и Москвы. Недавно японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что регион якобы является суверенными территориями Японии, на что Россия довольно жестко ответила, пишут эксперты китайского портала NetEase, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия».

Москва нанесла по оппоненту сразу «два удара» в ответ на подобные провокации. Первым из них стала отправка подлодки «Волхов» в Японское море, где был совершен тестовый запуск ракеты «Калибр», а вторым — анонсированные ВМФ РФ крупные учения, часть из которых должна пройти «на заднем дворе» Японии.

«РФ обнажила свой томагавк и заставила конкурентов замолчать», — констатировали обозреватели.

Ранее аналитики Tencent отметили, что попытка нападения на Курилы обернется для Японии полным провалом. Кроме того, о якобы распространении японского суверенитета на южные острова архипелага заявил глава МИД Страны восходящего солнца Есимаса Хаяси, передает телеканал «360».

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россия япония курилы NetEase
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