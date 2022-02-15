Тимошенко потребовала от Рады принять заявление о «неприемлемости» Минских соглашений

Киев, 15 февраля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила депутатам Верховной рады выпустить заявление о недопустимости минских договоренностей.

Документ предполагает проведение выборов в Донбассе и восстановление границ. Тимошенко потребовала от парламентариев начать работу по урегулированию ситуации в регионе с помощью другого формата и признанию Минских соглашений «неприемлемыми».

«Мы также предлагаем обратиться к странам-подписантам Будапештского меморандума, которые гарантировали Украине безопасность, когда мы отказывались от ядерного оружия. Мы обязаны вернуть страну на верный путь восстановления мира», — цитирует лидера партии пресс-служба объединения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сочтет признает ЛДНР в России как выход Москвы из Минских соглашений. При этом РФ неоднократно подчеркивала: страна не является стороной внутриукраинского конфликта.