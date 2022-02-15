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Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на ОИ в Пекине

Олимпийские игры 2022
Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на ОИ в Пекине
Global Look Press  /  Guo Cheng/XinHua

Пекин, 15 февраля. Россиянка Анастасия Таталина раскритиковала работу судей после окончания соревнований по фристайлу в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка акцентировала внимание на том, что при попытке сделать сложный прыжок получила за него всего лишь 75 баллов. Примечательно, что до нее дабл-14 в день соревнований никто не исполнял.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно», — привела слова Таталиной пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Спортсменка заручилась поддержкой тренерского штаба и захотела разобраться в ситуации. Напомним, фристайлистка заняла четвертое место с результатом 75,51 балла. По ее словам, «так быть не должно», пишет RT.

Ранее в FIS сообщили, что не собираются менять итоги соревнований на Олимпийских играх из-за жалобы Анастасии Таталиной. Федерация фристайла России (ФФР) пока что не отправила никаких жалоб в Международную федерацию лыжного спорта.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на ОИ в Пекине
фристайл ои-2022 Таталина
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