Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 14:06
14:04
Происшествия
Рабочий сорвался с 19-го этажа и разбился насмерть на юге Москвы
14:04
Весь мир
Власти США потребовали экстрадиции бывшего президента Гондураса
14:02
Общество
Невролог Кудрявцев рекомендовал пить витамин B1 при постковидном синдроме
14:01
Шоу-бизнес
Актриса Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о расставании с Прилучным
14:01
Экономика
Эфир: Может ли Петербург стать крупнейшим грузовым хабом в Европе
14:00
Политика
Сенатор Ковитиди раскритиковала идею Зеленского учредить на Украине новый праздник «День единения»
13:59
Спорт
Тутберидзе немногословно поздравила дочь и сына Бориса Смолкина с дебютом
13:58
Политика
Политолог Сосновский оценил жесткий троллинг Шольца над Зеленским
13:56
Общество
Более 21 миллиона поездок за рубеж совершили российские туристы в 2021 году
13:56
Олимпийские игры 2022
Украинская фигуристка отказалась верить в применение допинга Валиевой
Все новости

Песков заявил, что Россия не принимала официальных решений о признании ЛДНР

Политика
Песков заявил, что Россия не принимала официальных решений о признании ЛДНР
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 февраля. Никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР не принималось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал обсуждение в Госдуме признания республик Донбасса со стороны Москвы.

«Конечно, никто не остается безучастным к судьбе Донбасса. Да, эта та атмосфера, которая есть в нашем общественном мнении», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Россией республик Донбасса в качестве выхода Москвы из Минских соглашений. Россия в свою очередь не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков заявил, что Россия не принимала официальных решений о признании ЛДНР
украина донбасс песков
Комментировать