Песков заявил, что Россия не принимала официальных решений о признании ЛДНР

Москва, 15 февраля. Никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР не принималось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал обсуждение в Госдуме признания республик Донбасса со стороны Москвы.

«Конечно, никто не остается безучастным к судьбе Донбасса. Да, эта та атмосфера, которая есть в нашем общественном мнении», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Россией республик Донбасса в качестве выхода Москвы из Минских соглашений. Россия в свою очередь не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.