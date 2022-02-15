Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 14:06
14:04
Происшествия
Рабочий сорвался с 19-го этажа и разбился насмерть на юге Москвы
14:04
Весь мир
Власти США потребовали экстрадиции бывшего президента Гондураса
14:02
Общество
Невролог Кудрявцев рекомендовал пить витамин B1 при постковидном синдроме
14:01
Шоу-бизнес
Актриса Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о расставании с Прилучным
14:01
Экономика
Эфир: Может ли Петербург стать крупнейшим грузовым хабом в Европе
14:00
Политика
Сенатор Ковитиди раскритиковала идею Зеленского учредить на Украине новый праздник «День единения»
13:59
Спорт
Тутберидзе немногословно поздравила дочь и сына Бориса Смолкина с дебютом
13:58
Политика
Политолог Сосновский оценил жесткий троллинг Шольца над Зеленским
13:56
Общество
Более 21 миллиона поездок за рубеж совершили российские туристы в 2021 году
13:56
Олимпийские игры 2022
Украинская фигуристка отказалась верить в применение допинга Валиевой
Все новости

Тренер сборной России объяснил гордыней провал Латыпова в эстафете на ОИ

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 13:14
Олимпийские игры 2022
Тренер сборной России объяснил гордыней провал Латыпова в эстафете на ОИ
Global Look Press  /  Kalle Parkkinen

Пекин, 15 февраля. Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему Эдуард Латыпов мог совершить промахи во время эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Наставник российской команды отметил, что Латыпов начал стрелять в порыв и совершил два промаха, после чего уже перестоял и потерял уверенность. По словам Каминского, для Латыпова этот провал стал трагедией, информирует «Чемпионат».

Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Отечественные биатлонисты шли первым длительное время, но на последнем огневом рубеже Латыпов совершил два промаха и побежал штрафные круги, придя к финишу лишь третьим.

Ранее сборная России по конькобежному спорту, в состав которой вошли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, выиграли полуфинал командной гонки преследования у команды США на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Тренер сборной России объяснил гордыней провал Латыпова в эстафете на ОИ
эстафета Латыпов промахи
Комментировать