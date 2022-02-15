Тренер сборной России объяснил гордыней провал Латыпова в эстафете на ОИ

Пекин, 15 февраля. Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему Эдуард Латыпов мог совершить промахи во время эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Наставник российской команды отметил, что Латыпов начал стрелять в порыв и совершил два промаха, после чего уже перестоял и потерял уверенность. По словам Каминского, для Латыпова этот провал стал трагедией, информирует «Чемпионат».

Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Отечественные биатлонисты шли первым длительное время, но на последнем огневом рубеже Латыпов совершил два промаха и побежал штрафные круги, придя к финишу лишь третьим.

Ранее сборная России по конькобежному спорту, в состав которой вошли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, выиграли полуфинал командной гонки преследования у команды США на зимних Олимпийских играх в Пекине.