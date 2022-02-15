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Александра Трусова исполнит свои программы под треки из фильмов «Фрида» и «Круэлла»

Олимпийские игры 2022
Александра Трусова исполнит свои программы под треки из фильмов «Фрида» и «Круэлла»
Global Look Press  /  Максим Константинов/Global Look Press

Пекин, 15 февраля. Российская фигуристка, воспитанница тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова выступит в личном первенстве на пекинских Олимпийских играх как под музыку Эллиота Голденталя, так и под три трека из картины «Круэлла».

Личное первенство в рамках ОИ-2022 стартует 15 февраля. Три российские фигуристки высочайшего уровня — Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова будут бороться за олимпийские медали.

В короткой программе Трусова будет кататься под мелодию из фрагментов музыки Голденталя к легендарному фильму «Фрида». Музыку для произвольной программы составили из трех треков к современной картине «Круэлла».

Напомним, спортивное сообщество сотряслось на фоне допинг-скандала с участием Камилы Валиевой. Хореограф и постановщик Илья Авербух отметил, что в такое тяжелое время важно поддержать и ее коллег по сборной — Анну Щербакову и Александру Трусову.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Александра Трусова исполнит свои программы под треки из фильмов «Фрида» и «Круэлла»
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