Александра Трусова исполнит свои программы под треки из фильмов «Фрида» и «Круэлла»

Пекин, 15 февраля. Российская фигуристка, воспитанница тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова выступит в личном первенстве на пекинских Олимпийских играх как под музыку Эллиота Голденталя, так и под три трека из картины «Круэлла».

Личное первенство в рамках ОИ-2022 стартует 15 февраля. Три российские фигуристки высочайшего уровня — Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова будут бороться за олимпийские медали.

В короткой программе Трусова будет кататься под мелодию из фрагментов музыки Голденталя к легендарному фильму «Фрида». Музыку для произвольной программы составили из трех треков к современной картине «Круэлла».

Напомним, спортивное сообщество сотряслось на фоне допинг-скандала с участием Камилы Валиевой. Хореограф и постановщик Илья Авербух отметил, что в такое тяжелое время важно поддержать и ее коллег по сборной — Анну Щербакову и Александру Трусову.