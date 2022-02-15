Песков: публикации с датами «вторжения» России на Украину стали поводом для шуток Путина

Москва, 15 февраля. Президент России Владимир Путин иногда шутит по поводу публикаций в западной прессе с датами «вторжения» РФ на Украину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер иногда шутит, не публикуется ли точное время начала войны.

Ранее глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Россия не планирует «наступление» на Украину. По его словам, вооруженного столкновения не будет с вероятностью 99,9% по данным разведки.